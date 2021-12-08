Ташкент, 8 декабря, 2021, 11:26 — ИА Регнум. В Узбекистане приветствуют растущий интерес Италии к Центральной Азии. Об этом заявил министр иностранных дел Узбекистана Абудлазиз Камилов, выступая на конференции «Италия — Центральная Азия».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Узбекистан с самого начала поддержал инициативу Рима по проведению регулярных министерских конференций «Италия — Центральная Азия», полагая, что этот формат имеет значительный потенциал для развития многогранного и устойчивого сотрудничества между Италией и странами региона», — сказал Камилов.

По его словам, с учетом авторитета и влияния Италии в Европейском союзе, ООН и других ведущих мировых площадках, как «Группа семи» и «Группа двадцати», «на наш взгляд, Рим мог бы оказать содействие в продвижении актуальных вопросов, стоящих перед Узбекистаном и другими странами Центральной Азии, на международном уровне».

Среди таких вопросов министр подчеркнул обеспечение региональной безопасности и стабильности на фоне повышения международной напряженности.

«Это также предполагает сотрудничество по Афганистану, в частности в вопросе координации усилий по содействию нормализации ситуации в этом государстве, а также доставке гуманитарных грузов для его населения», — сказал Камилов.

Он также отметил, что Италия может сыграть важную роль в обеспечении устойчивого экономического развития Узбекистана и соседних стран.

«Так, привлечение промышленного и технологического потенциала, инноваций и ноу-хау, а также инвестиций и льготных кредитов из Италии может способствовать созданию у нас высокотехнологичных предприятий, производящих широкий спектр продукции для местного рынка и экспорта», — подчеркнул министр.