Череповец, Вологодская область, 8 декабря 2021, 11:25 — REGNUM В Вологодской области прививки от ковида детям начнут делать в 2022 году. Об этом со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи по Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области Людмилу Дубовенко сообщает cherinfo.
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По словам чиновницы, при вакцинации детей будет использоваться вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» — пока единственная, зарегистрированная для детей.
Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация детей будет вестись только с согласия родителей, вместе с тем, подростки с 15 лет по закону могут сами решать — прививаться или нет.