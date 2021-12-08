Череповец, Вологодская область, 8 декабря 2021, 11:25 — REGNUM В Вологодской области прививки от ковида детям начнут делать в 2022 году. Об этом со ссылкой на начальника отдела организации медпомощи по Череповцу департамента здравоохранения Вологодской области Людмилу Дубовенко сообщает cherinfo.

Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка
Эдвард Дженнерю. Вакцинация ребенка

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: «Омикрон» наступает — все новости»

По словам чиновницы, при вакцинации детей будет использоваться вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» — пока единственная, зарегистрированная для детей.

«Думаю, в первом полугодии 2022-го начнем прививать от коронавируса подростков 12−17 лет. Клинические проявления у детей становятся серьезнее, чем при заражении китайским штаммом. В Вологде уже есть два смертельных случая среди детей: в одном было кровоизлияние после коронавируса, во втором — грипп и коронавирус вместе. Ребенок не был привит от гриппа, организм не справился с обоими вирусами», — заявила Дубовенко.

Как сообщало ИА REGNUM, вакцинация детей будет вестись только с согласия родителей, вместе с тем, подростки с 15 лет по закону могут сами решать — прививаться или нет.