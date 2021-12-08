Москва, 8 декабря, 2021, 11:37 — ИА Регнум. Россия осуждает санкционную практику Запада и постоянно контактирует по этой теме со странами, входящими в СНГ и ЕАЭС. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в опубликованном 8 декабря интервью РИА Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Россия последовательно осуждает такую практику и находится в постоянном диалоге по этой теме с партнёрами по Содружеству и ЕАЭС», — сказал Панкин.

Он указал на одно из положений обновлённой Концепции дальнейшего развития СНГ, принятой в декабре 2020 года, которое касается случаев введения экономических санкций против государств-участников Содружества третьими странами. В качестве одного из приоритетных направлений взаимодействия в экономической сфере при этом предусмотрено проведение консультаций.

В рамках ЕАЭС также идёт работа по противодействию таким односторонним санкциям и сведению к минимуму их последствий. Стороны договорились о взаимной поддержке, добавил дипломат.

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