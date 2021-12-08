Москва, , 11:25 — REGNUM Три промышленных зоны Москвы будут реорганизованы по программе «Индустриальные кварталы», сообщает 8 декабря сайт московского правительства.

Собянин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Согласно документу, промзоны Огородный Проезд, Тёплый Стан и Каширское Шоссе получат комплексное развитие территорий.

Промышленная зона Огородный Проезд расположена в районе Марьина Роща рядом с путями МЦД-2, общая площадь превышает 7,3 гектара. Сейчас на этой территории находятся склады, офисы, а также предприятия по сборке мебели и ремонту транспорта. После реорганизации будут созданы новые промышленные и общественно-деловые объекты площадью не менее 126,9 тыс. кв. м. Ожидается создание более 4 тыс. новых рабочих мест. Объём инвестиций может составить 10 млрд рублей.

Площадь промзоны Тёплый Стан в районе Ясенево рядом с МКАД составляет 16,78 гектара. После реорганизации там появятся промышленные и общественные объекты общей площадью не менее 153,6 тыс. кв. метров. Будет создано около 3,9 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объём инвестиций — 13,6 млрд рублей.

Промзона Каширское Шоссе, общая площадь которой составляет 7,13 гектара, находится возле одноимённого шоссе в районе Москворечье-Сабурово. В результате комплексного развития территории планируется построить промышленные и общественные объекты площадью не менее 72,9 тыс. кв. метров. Будет создано более 1,6 тыс. рабочих мест, а предполагаемый объём инвестиций составит 7,7 млрд рублей.