Новосибирск, 8 декабря, 2021, 11:25 — ИА Регнум. В Новосибирске выяснилось, что вопреки закону, санитарно-защитная зона кладбища «Клещихинское» не установлена. Мэрию города через суд обязали устранить нарушение. Об этом сообщила новосибирская прокуратура.

Devanath Кладбище

«Общая площадь кладбища «Клещихинское» составляет свыше 39 га, и расположено оно на пяти муниципальных земельных участках. Управление регионального Роспотребнадзора установило в 2020 году санитарно-защитную зону для кладбища только на трёх из пяти земельных участков. Вопреки закону санитарно-защитная зона кладбища, как единого объекта, не установлена. Каждый из земельных участков кладбища является составной частью единого объекта как источника воздействия на среду обитания и здоровье человека», — уточнили в прокуратуре.

Ведомство обжаловало в суде бездействие мэрии города, «выразившееся в непринятии мер по установлению санитарно-защитной зоны кладбища «Клещихинское» как единого объекта». Суд иск прокуратуры удовлетворил. Также удовлетворен аналогичный иск по кладбищу «Южное». Судебные акты в законную силу не вступили.