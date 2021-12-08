Грозный, 8 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. В Чечне завершается строительство школы для одаренных детей. Её открытие запланировано на 2022 году. На сайте центра развития дополнительного образования уже открыта запись на обучение, сообщили 8 декабря в региональном министерстве образования.

City-yaroslavl.ru Школа

«Миссия школы — формирование системы открытого и гибкого образования, создающего условия для гармоничного развития одарённого ребенка. Учреждение рассчитано на 600 ученических мест и оснащено всем необходимым оборудованием по последнему слову науки и техники», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Учащиеся новой школы смогут заниматься в выпускных классах по четырём выбранным ими профилям: физико-математическому, биолого-химическому, социально-гуманитарному и в сфере IT-технологий. Для школьников предусмотрены занятия на базе центра выявления и поддержки одарённых детей «Ахмат», технопарка «Кванториум», центра творческого развития детей «Сфера» и центре цифрового образования «IT-куб.Грозный».