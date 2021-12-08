Красноярск, , 11:22 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено шесть уголовных дел за подделку документов о вакцинации. В числе фигуранток — три медсестры из Ачинского района и города Красноярска.

Сертификат о вакцинации (с) М. Денисов. Mos.ru

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По данным МВД, медработницы за деньги подделывали сертификаты о прививке. Правоохранители в настоящее время устанавливают точное число выданных документов.

«Сотрудниками ОВД уделяется пристальное внимание сфере здравоохранения, от незаконной реализации поддельных документов о вакцинации до хищений бюджетных средств, выделяемых на развитие медицины региона в целом», — передаёт ТРК7 слова начальника краевого управления МВД Александра Речицкого.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Новосибирской области полиция возбудила первые уголовные дела по фактам продажи поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса. Стоимость одного поддельного документа составляла 10 тыс. рублей.

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