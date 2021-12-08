Оренбург, 8 декабря, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Школы Оренбурга с 9 декабря переходят на дистанционное обучение в качестве карантинной меры из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Mos.ru Дистанционное обучение

Решение принято сегодня, 7 декабря, оперштаба по борьбе с COVID-19 на основании предписания Роспотребнадзора области. Перевод на электронное обучение с применением дистанционных технологий коснется школьников всех классов.

До особого распоряжения приостанавливается также работа секций, кружков, в том числе и спортивных, не только в школах, но и в учреждениях дополнительного образования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее глава минздрава Оренбужья Татьяна савинова анонсировала переход школ Оренбурга на дистант.