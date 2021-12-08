Абакан, 8 декабря, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Принят закон о бюджете Хакасии на 2022 год и плановый период, сообщили ИА REGNUM в региональном министерстве финансов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Уточняется, что депутаты Верховного совета Хакасии на заседании 8 декабря единогласно приняли поправки к проекту закона о ресбюджете и утвердили его во втором чтении.

Доходы республики в 2022 году составят 43 млрд 660 млн рублей, расходы — 46 млрд 721 млн руб. Дефицит — 3 млрд 61 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию 1 ноября 2021 года составлял 23,276 млрд рублей.