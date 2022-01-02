Москва, , 03:19 — REGNUM В наступившем 2022 году большинство жителей России (64%) хотели бы, чтобы были, прежде всего, здоровы они и их близкие, свидетельствует опрос исследовательского холдинга «Ромир».

Также 36% граждан попросили бы нематериальные новогодние подарки. 7% желают себе счастья на новом году Еще 7%, отправиться в путешествие, 3% родить ребенка. Мечтают встретить настоящую любовь 2%, выйти замуж или жениться — ещё 2%.

Среди материальных новогодних подарков российские граждане желают прибавки к зарплате (6%), новую квартиру или дом (5%) и автомобиль (2%).

Опрос проведен 2 декабря 2021 года. Опрошены жители городов России с населением от 10 тысяч человек.

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