Тбилиси, 8 декабря, 2021, 11:22 — ИА Регнум. Международный Комитет Красного Креста (МККК) построит в Грузии логистический центр регионального значения. Об этом 8 декабря сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

Ammo.com Миссия Красного Креста

Сообщается, что в Тбилиси прибыл генеральный секретарь МККК Джаган Чапагайн. С ним провела встречу министр экономики Грузии Натия Турнава. Стороны обсудили выделение Красному Кресту земельного участка в районе Рустави площадью более трёх гектаров для строительства системы складов.

«Это будет место, где весь регион сможет проводить совместные тренинги, а также откуда весь регион будет обеспечен необходимым оборудованием и материалами», — сказала Турнава на встрече с Чапагайном.

Она добавила, что создание логистического центра в Грузии также благоприятно повлияет на экономику республики. Благодаря ему в стране будет больше транспортных перевозок и рабочих мест.

Напомним, ранее МККК передал Грузии в качестве гуманитарной помощи 100 тыс. доз китайской вакцины Sinopharm от COVID-19.