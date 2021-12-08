Воронеж, , 11:20 — REGNUM Расселённый дом №7 по улице Депутатской в Воронеже, являющийся объектов культурного наследия регионального значения, будет законсервирован. Об этом сообщили 8 декабря в пресс-службе мэрии по итогам оперативного совещания.

Администрация Воронежа Наталья Филатова

«С огромной помощью областного бюджета мы вложили в предоставление горожанам безопасного жилья больше 190 млн рублей, чтобы расселить этот дом. До конца года он должен быть законсервирован. После этого будем объединять его имущественный комплекс и принимать решение по механизму восстановления объекта культурного наследия», — сказал на совещании мэр Вадим Кстенин.

Как отмечалось на совещании, на 15 декабря назначены торги по определению подрядчика, который выполнит работы по ограничению доступа в здание.

Власти Воронежа намерены получить это здание полностью в муниципальную собственность, чтобы затем продать с условием реконструкции — причём потенциальные покупатели уже есть.

Дом №7 по улице Депутатской является частью «Ансамбля жилых домов», который был построен в 1931 году по проекту архитектора Николая Неведрова. Аварийным дом был признан ещё в 2017 году, но расселить всех жителей дома удалось лишь в августе 2021 года — далеко не все собственники хотели переезжать. За последние месяцы дом несколько раз оказывался в центре снимания общественности и СМИ — в связи с актами вандализма, а в начале ноября, в период действия локдауна, в нём прошла незаконная вечеринка.