Лос-Анджелес, США, 8 декабря, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Американский актёр и комик Ник Кэннон сообщил о смерти своего пятимесячного сына. Он опубликовал видео в личном Instagram-аккаунте 7 декабря.

Скриншот с YouTube Мэрайя Кэри

https://www.instagram.com/tv/CXMHDhdMPWn/

Во время съёмок своего YouTube-шоу Кэннон рассказал о том, как они вместе с его девушкой Алиссой Скотт стали родителями. У их сына почти сразу после его рождения диагностировали опухоль мозга.

Артист поделился, что 5 декабря они всей семьёй отправились к океану. «Это был последний раз, когда я держал своего сына на руках», — говорит Кэннон, сдерживая слёзы.

ИА REGNUM напоминает, что Ник Кэннон в течение восьми лет был женат на певице Мэрайе Кэри — у них есть двое детей. Комик также воспитывает ещё четверых детей от двух женщин.