Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов обморожение с начала зимы получил 21 человек. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Забытая варежка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Так, в настоящий момент в отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе находятся 12 пациентов с обморожениями.

«Всего с начала морозов поступил 21 человек с данным диагнозом», — отметили в ведомстве.

Добавим, что за два последних дня в больницу с обморожением поступило шесть человек.

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