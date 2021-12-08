Санкт-Петербург, 8 декабря 2021, 11:24 — REGNUM В Санкт-Петербурге из-за сильных морозов обморожение с начала зимы получил 21 человек. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.
Так, в настоящий момент в отделении термических поражений НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе находятся 12 пациентов с обморожениями.
«Всего с начала морозов поступил 21 человек с данным диагнозом», — отметили в ведомстве.
Добавим, что за два последних дня в больницу с обморожением поступило шесть человек.
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