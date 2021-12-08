8 декабря 2021 | Время чтения 3 мин

«По правилам, вечеринки проводить нельзя было, поэтому и вечеринки не было, но она была, но правила на ней соблюдались, но рассказывать я об этом не буду». Британцы продолжают обсуждать в Twitter прошлогоднюю предновогоднюю вечеринку премьер-министра.

Джейн Спай, , 12:49 — REGNUM Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону продолжают задавать вопросы о его прошлогодней рождественской вечеринке. Однако политик уверяет, что все правила были соблюдены и он сам в этом убедился.

Жана Франсуа де Труа. Обед с устрицами

«Все, что я могу вам сказать, что все установки были соблюдены и продолжают соблюдаться сейчас, и еще я могу вам сказать, что мы продолжаем работать, решая приоритетные проблемы населения», — сказал Борис Джонсон.

«Так это была вечеринка, где были соблюдены правила, или это была не вечеринка? Вы сами это проверяли?» — уточнил журналист.

«Я сам в этом удостоверился — в том, что установки соблюдались все время. Еще я вам могу сказать, что мы сфокусированы на проблемах, которые важны мне в первую очередь, и это борьба с преступностью, и я верю в то, что это также важно для британского общества», — ответил премьер-министр, напомнив об изменении плана по борьбе с преступностью.

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Некоторые пользователи считают, что своими заявлениями премьер подтвердил то, что вечеринка была, и поблагодарили за первую правду, которую он сказал народу.

«Так вечеринки все же были. Хорошо, это первый шаг навстречу правде», — прокомментировал @Snorkyno4.

«Я уверен в том, что это правда, но проблема в том, что все остальные далеко не довольны», — написал @siburchy.

Борис Джонсон Gov.uk

Пользователи отметили, что словами «я сам проверил», Джонсон фактически подтвердил свое присутствие на вечеринке.

«Я сам удостоверился», думаю, это единственное заявление, по поводу которого он не врет», — написал @roseannaseton.

«Признавая, что вечеринка состоялась, он подтвердил, что установки и закон были нарушены. Это, в свою очередь, является доказательством совершения нескольких правонарушений на Даунинг-стрит, 10. Нужно привлечь полицию», — добавил @mercbenzfan1.

Ряд комментаторов продолжили считать, что правила не могли были быть соблюдены, потому что любые мероприятия и собрания были запрещены.

«В то время было незаконно проводить вечеринки в Лондоне. Установки не были соблюдены, потому что они заключались в запрете проведения вечеринок», — напомнил @MarcWilliams22.

В комментариях не понимают, почему никто не хочет делиться подробностями того, что было на мероприятии, или элементарно раскрыть список гостей. По их мнению, если все правила соблюдались, то скрывать нечего.

«Хорошо, тогда не должно быть проблем с раскрытием деталей…» — отметил @janalibro.

Лондон во время локдауна (сс) David Bloomfield

Многим пользователям не понравилась подача Джонсона в интервью, «он будто ухмылялся и показывал свое превосходство».

«Опять ухмыляется. Мой отец умер в одиночестве. Он поехал в больницу рано утром, но так и не вернулся», — рассказал @wabsnazsm.

«Ухмыляется на протяжении всего объяснения. Было похоже на интервью, в котором он говорил о том, что на коробках из-под вина будут рисовать автобусы. Ухмыляется, переигрывает интонацией, ухмыляется, меняет тему, повторяет», — напомнил @Leanne_hitch.

Большинство пользователей согласились с тем, что информация от Консервативной партии, представителей премьер-министра и самого премьера слишком разнится и постоянно меняется, что и наталкивает людей на еще большие вопросы.

«Так была вечеринка, которая не проводилась, но все требования были соблюдены?» — уточнил @bingethinking.

«Слишком противоречиво. Тори одновременно говорят о том, что не было никакой вечеринки, но если она была, то правила нарушены не были. Вывод один: если вечеринка была, то правила были нарушены», — объяснил @shillcock_paul.

Социальная дистанция в парламенте Великобритании © UK Parliament. Jessica Taylor

Среди пользователей есть те, кто все еще считает вопрос бессмысленным, потому что на него никогда не последует правдивого ответа.

«На следующей неделе BBC спросит у кошек, каков их взгляд на жестокость по отношению к мышам», — сравнил @SecretDJBook.

Напомним, вопрос о прошлогодней вечеринке был поднят в парламенте лидером Лейбористской партии Киром Стармером. Тогда Борис Джонсон также ответил, что все правила были соблюдены, и посоветовал Стармеру их соблюдать на своей предстоящей предновогодней вечеринке.

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