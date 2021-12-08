Эль-Хасака, Сирия, , 12:35 — REGNUM Группа американских военных не смогла проникнуть на территорию Сирии, находящуюся под контролем правительственных войск. Об этом 8 декабря сообщает официальное новостное агентство SANA.

«Миротворцы» U.S. Army

Журналисты отмечают, что конвой армии США в составе пяти бронеавтомобилей был остановлен сирийскими военными на блокпосту в районе посёлка Салихия, севернее города Хасака.

Подразделение сирийской армии перекрыло дорогу на пути следования конвоя и вынудило американских военных изменить маршрут и отступить. О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

Правительство Сирии осуждает присутствие контингента армии США на территории страны.