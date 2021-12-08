Буэнос-Айрес, , 11:16 — REGNUM В испанской «Народной партии» существует «абсолютно единое послание» в защиту национального единства страны и политики, способствующей её экономическому восстановлению. Об этом заявил лидер правоцентристской партии Пабло Касадо на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в рамках своего турне по странам Латинской Америки, сообщает EFE.

Пабло Касадо Pp.es

«Мы все объединились, чтобы выйти из экономического и социального кризиса, не допустить, чтобы эти новые волны коронавируса вновь унесли человеческие жизни, повлияли на нашу производственную систему», — сказал Касадо.

Турне Касадо по Латинской Америке началось в Аргентине и продолжится в Уругвае, Парагвае и Чили.