Москва, , 11:14 — REGNUM Власти Японии не отказываются от желания вернуть те территории, которые Япония потеряла в результате ее поражения во Второй мировой войне. Об этом 8 декабря заявил доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин в рамках работы круглого стола «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений», прошедшего в пресс-центре REGNUM.

Анатолий Аркадьевич Кошкин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Одно из положений этого документа (Советско-японская совместная декларация — прим. ИА REGNUM), навязанное по волюнтаристскому настоянию Хрущева, до сих пор, как пишут наши издания, омрачает российско-японские отношения, — сказал Кошкин. — Хотя я против этого слова. Хотя российско-японские отношения развиваются, как и развивались. Омрачает то, что наши «партнеры» до сих пор не хотят мириться с итогами Второй мировой войны. И для сохранения лица хотят вернуть те территории, которые они потеряли в результате сокрушительного поражения в развязанной ими же Второй мировой войне. 9-статья, навязанная Хрущевым, до сих пор используется как повод, как зацепка для продолжения выдвижения к нашей стране необоснованных и незаконных территориальных претензий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в пресс-центре REGNUM проходит круглый стол «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений».