Москва, , 11:22 — REGNUM Россия и Белоруссия активно работают над реализацией союзных договорённостей, успех в этом деле придаст импульс сотрудничеству Москвы и Минска в рамках других объединений. Об этом замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил в опубликованном 8 декабря интервью РИА Новости.

Россия и Белоруссия (с) Министерство обороны России

«Убежден, что реализация всех достигнутых договоренностей, а работа в этом направлении уже активно ведется, придаст импульс сотрудничеству и в рамках других объединений», — подчеркнул Панкин.

Он отметил, что говорит об обеспечении полного сопряжения параллельных интеграционных процессов, соответствия российских и белорусских решений и правовых актов международным обязательствам этих стран в рамках СНГ и ЕАЭС.

Успешное союзное строительство поможет углубить торгово-экономическое взаимодействие в рамках ЕАЭС, в том числе обеспечить работу единого рынка, свободу движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы, включающий 28 союзных программ по углублению экономической интеграции, был подписан в ноябре.

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