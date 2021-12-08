Махачкала, , 11:12 — REGNUM В Дагестане предпринимают меры для недопущения распространения нового штамма короновируса «Омикрон». Для этого создадут специальный обсерватор для лиц, прибывающих из неблагополучных по этому штамму стран. Решение об этом было принято 7 декабря на заседании оперативного штаба, сообщили в пресс-службе главы республики.

Больница

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«Данный штамм имеет множество мутаций и очень заразен. Он высококонтагиозный. Если выявленный больной контактировал с большим количеством людей, через двое суток мы можем получить увеличение числа новых случаев в десятикратном размере», — сообщила врио главного санитарного врача Дагестана Раисат Арбуханова.

Она обратила внимание членов оперштаба на необходимость в кратчайшие сроки подготовить обсервации для прибывающих из неблагополучных стран граждан.

Глава министерства здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева сообщила, что таким местом может стать больница в городе Каспийске. Это медучреждение выбрано из-за близости его к аэропорту, что позволит не допустить распространение штамма «Омикрон» по всей территории республики.