Париж, 8 декабря, 2021, 11:12 — ИА Регнум. По данным Банка Франции, рост экономики страны достигнет 6,7% в 2021 году, что станет самым высоким показателем за более чем 50 лет, передает BFM TV.

Publicdomainpictures.net Французский флаг

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), со своей стороны, оценила, что рост экономики Франции в этом году достигнет 6,8%.

Экономическая активность во Франции вернулась к докризисному уровню.

Как сообщало ИА REGNUM, к началу января 2022 года почти 15 миллионов жителей Франции пройдут ревакцинацию от коронавируса.