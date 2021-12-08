Демурин Михаил Васильевич, чрезвычайный и полномочный посланник II класса, политический обозреватель ИА REGNUM «Установка на заключение мирного договора с Японией — это вредная ошибка. Возможны ли альтернативы?»

Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, экс-заместитель министра рыбного хозяйства СССР, член Научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ «Советско-японская Конвенция о рыболовстве — катализатор подписания Совместной декларации 1956 года»

Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), политический обозреватель ИА REGNUM «Никита Хрущев как один из создателей «проблемы северных территорий»

Крупнов Юрий Васильевич, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса «Насколько необходимо заключать мирный договор с Японией через 76 лет после окончания войны?»

Микоян Владимир Сергеевич, дипломат, главный эксперт дискуссионного «Меркурий — Клуба» «Советско-японская совместная декларация 1956 года — атавизм истории»

Павленко Владимир Борисович, доктор политических наук, политический обозреватель ИА REGNUM «Роль и место Японии в антироссийских послевоенных раскладах западных элит»

Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор Московского лингвистического университета, член Научного совета РВИО «Почему Советский Союз не подписал Сан-Францисский мирный договор»