Москва, 8 декабря, 2021, 11:19 — ИА Регнум. В пресс-центре REGNUM начался круглый стол на тему «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений».

Иван Шилов ИА REGNUM «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений»

Приглашаем присоединиться к просмотру.

В дискуссии участвуют: