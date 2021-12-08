Пермь, , 11:12 — REGNUM Пермский крайсовпроф обратился к губернатору Дмитрию Махонину с просьбой не торопиться в регионе с отстранением непривитых от коронавирусной инфекции от работы. Об этом сообщает профсоюзная организация.

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Ранее краевой Роспотребнадзор потребовал до 1 декабря пройти обязательном порядке вакцинацию ряд категорий работников. Профсоюзы полагают, что к установленному сроку многие работники не успели вовремя вакцинироваться по независящим от них причинам.

В числе таких причин названы, в частности, отсутствие записи на вакцинацию (срок ожидания по различным медорганизации составляет до трех недель); сделана прививка только одна прививка двухкомпонентной вакцины; истечение срока действия медотвода; нетрудоспособность в этот период времени»; отсутствие препарата для ревакцинации, поддержка президентом РФ продления сроков действия сертификата переболевшего до одного года.

В письме, адресованном губернатору, говорится о том, что отстранение от работы без сохранения заработка без учета вышеперечисленных объективных причин может спровоцировать социально-трудовые конфликты в организациях. Пока не приняты законы о QR-кодах присутствует правовая неопределенность.

«Для предотвращения роста социально-трудовой напряженности и возможности вакцинироваться (ревакцинироваться) в плановом порядке предлагаем рассмотреть данную проблему на заседании оперативного штаба», — отметили профсоюзы.

Также они считают, что дополнительно возможно рекомендовать работодателям предоставлять возможность сотруднику вакцинироваться за пределами сроков, указанных в приказе работодателя без отстранения от работы, либо с отстранением от работы с сохранением заработка на основании заявления работника с указанием объективной причины, не позволившей выполнить приказ работодателя в установленные сроки. Также допустимо при достижении показателя вакцинированных работников в организации свыше 80% не отстранять от работы оставшихся 20 процентов, а продлить им сроки вакцинации.