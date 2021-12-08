Сент-Луис, США, , 11:12 — REGNUM «Сент-Луис Блюз» одержал победу над «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

Владимир Тарасенко Michael Miller

Российские нападающие «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Павел Бучневич забросили по одной шайбе и отдали по одной результативной передаче. На счету Ивана Барбашёва два голевых паса.

Также в составе «Блюз» отличились Брэйден Шенн и Брэндон Саад.

В составе «Флориды» точными бросками отметились Александр Барков, Брэндон Монтур и Джонатан Юбердо. Российский форвард Максим Мамин отметился двумя результативными передачами.

На сегодняшний день «Сент-Луис» занимает пятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 30 очков. «Флорида» идёт на первом месте в Восточной конференции с 38 очками.

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