Калуга, 8 декабря, 2021, 15:27 — ИА Регнум. Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна-моя Россия» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей. В число победителей конкурса вошли три представителей Калужской области, которые завоевали специальный приз проекта. Еще два юных жителя региона стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе», сообщили 8 декабря корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Moyastrana.ru В рамках конкурса были названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов

Студент Максим Ткачук стал обладателем специального приза в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны», представив разработку мобильной системы автономного наблюдения «Flying Search», направленную на осуществление мониторинга объектов на местности, а также потенциальных чрезвычайных ситуаций. Систему планируется установить на беспилотный летательный аппарат, что позволит осуществлять деятельность в ненаселенной местности. В качестве приза Максим Ткачук получил сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий». Самыми юными победителями всероссийского конкурса «Моя страна — моя Россия» стали двое жителей Калужской области в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»: Дарья Алексеева, 11 лет, рисунок «Ура, ты на Марсе» и Виктория Доронина, 11 лет, сказка «Волшебные крылья мечты».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна — моя Россия» проводился в 18-й раз. Основными тематическими линиями XVIII сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что приурочено к 60-летию первого полета Ю. А. Гагарина в космос. Всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны. Конкурс также вошел в план реализации Года науки и технологий в России. Конкурс «Моя страна — моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».