Ульяновск, 8 декабря, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских проведёт проведу «прямую линию» с жителями региона. Об этом глава региона написал на своей странице в «Инстаграме».

Instagram.com Скриншот поста губернатора Алексея Русских на странице в «Инстаграме»

Интернет-общение с население пройдёт 18 декабря в 8 утра. Прямой эфир состоится в режиме реального времени и будет транслироваться на телеканале «Россия 1», на страницах Алексея Русских в социальных сетях и на порталах местных средств массовой информации.

Губернатор призвал жителей «все волнующие вопросы и жалобы» оставлять в комментариях под постом. Кроме того, вопросы и обращения принимаются через портал «Госуслуги. Решаем вместе» и по телефону 122.

Ответственность за сбор и контроль поступающих вопросов возложен на Центр управления регионом.

Отметим, ранее власти отмечали, что за первый год работы служба 122 обработала в Ульяновской области почти 190 тыс. звонков. В среднем поступает более 500 звонков в день, в пиковые периоды их количество доходит до 3 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Ульяновской области Алексей Русских проводит личные приёмы граждан дважды в месяц. График встреч размещается на официальном портале органов власти. Помимо этого, он встречается с населением во время рабочих поездок в муниципальные образования.

Кроме того, ежемесячно он встречается с представителями региона в федеральном парламенте — сенаторами и депутатами. Главная тема последних встреч — изменение бюджетной политики региона, где основные акценты сделаны на оздоровлении бюджета и сокращении долговой нагрузки. Алексей Русских ранее заявлял, что проект бюджета на 2022 год является компромиссным.