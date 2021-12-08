Сан-Хосе, США, 8 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. «Сан-Хосе Шаркс» одержал победу над «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

(сс) Elliot Символ «Сан-Хосе Шаркс»

В составе «Сан-Хосе» хет-трик оформил нападающий Томаш Гертл. Ещё по голу забили Эрик Карлссон и Логан Кутюр. Российский форвард Александр Барабанов отдал две результативные передачи.

В составе «Калгари» точными бросками отметились нападающие Диллон Дюбе, Джонни Годро и Адам Ружичка.

На сегодняшний день «Сан-Хосе» занимает седьмое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 29 очков. «Калгари» идёт на втором месте в Западной конференции с 35 очками.

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