Бухарест, , 11:05 — REGNUM Правительство Румынии рассматривает вопрос прекращения практики выдачи специальных талонов на питание для местных жителей, привившихся первой и второй дозами вакцины от COVID-19. Об этом, как пишет бухарестское издание Hotnews. ro, заявил 8 декабря министр здравоохранения страны Александр Рафила.

Вакцинация dfuhlert

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: спасут ли вакцины от штамма «Омикрон» — трансляция»

По его словам, подобный вид стимулирования процесса всеобщей вакцинации «продемонстрировал свою несостоятельность».

«Число румын, желающих поставить соответствующие прививки, постоянно сокращается, поэтому нет смысла платить отдельно взятым гражданам, проявившим сознательность и позаботившимся о своем здоровье», — резюмировал, в частности, он.

В то же время, на вопрос, каким образом официальный Бухарест будет стимулировать карантинные меры в дальнейшем, А. Рафила не ответил.

Напомним, на сегодняшний день каждый гражданин Румынии, прошедший вакцинацию в специализированных медицинских центрах, получает талон на сумму в 100 леев ($22), которые он может использовать в местных кафе и ресторанах быстрого питания. Соответствующее правительственное постановление действует до 1 января 2022-го года.