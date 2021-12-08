Минск, 8 декабря, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Непростой путь прошло за 30 лет Содружество Независимых Государств, но доказало за это время свою востребованность и эффективность. Об этом говорится в поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко лидерам стран СНГ, сообщает 8 декабря его пресс-служба.

President.gov.by Александр Лукашенко

Белорусский лидер поздравил глав государств Содружества, а также председателя Исполнительного комитета — исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева с 30-летием организации, созданной 8 декабря 1991 года.

«За прошедшие годы организация проделала длительный и непростой путь, доказав свою востребованность и эффективность», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что СНГ — самое крупное на постсоветском пространстве интеграционное объединение с уникальной диалоговой площадкой. Такое диалог обеспечивает тесное взаимодействие между государствами СНГ в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе равноправия и партнёрства.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД Молдавии Николай Попеску рассказал о преимуществах, которые получили молдавские граждане благодаря членству страны в СНГ.

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