Казань, 8 декабря, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Вечером 6 декабря в одной из квартир по улице Короленко в Казани обнаружили тела мужчины и женщины, погибших от отравления угарным газом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отравление

Предварительно, смерть супругов 1973 и 1976 годов рождения наступила 4 декабря. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По факту отравления семейной пары возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября в квартире одного из домов по улице Сибирский тракт города Казани угарным газом отравились 38-летний мужчина, его 36-летняя супруга, а также дети 2015 и 2021 годов рождения. Пострадавших госпитализировали.

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