Москва, 8 декабря, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о проведении эксперимента по организации приёма и консультаций граждан в дистанционном формате. Об этом 8 декабря сообщает сайт правительства столицы.

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В эксперименте примут участие отраслевые, функциональные и территориальные органы исполнительной власти столицы, аппарат мэра и правительства Москвы, а также центры госуслуг «Мои документы». Эти структуры смогут проводить личный приём граждан в дистанционном формате по видео-конференц-связи.

«Кроме того, впервые граждане смогут записаться на консультации по различным вопросам, в том числе для получения разъяснений о возможности и порядке получения государственных услуг и сервисов», — рассказали в правительстве Москвы.

Отмечается, что традиционный приём граждан после запуска эксперимента отменяться не будет.