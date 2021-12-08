Детройт, США, 8 декабря, 2021, 11:01 — ИА Регнум. «Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

Michael Miller «Нэшвилл Предаторз»

В составе «Нэшвилла» шайбы забросили Райан Джохансен, Роман Йози, Ник Казинс, Ээли Толванен и Данте Фаббро.

В составе «Детройта» точными бросками отметились нападающие Робби Фаббри и Майкл Расмуссен. Российский форвард Владислав Наместников отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Нэшвилл» занимает шестое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 29 очков. «Детройт» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 29 очками.

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