Париж, , 11:00 — REGNUM В теории объединение сил правых претендентов на пост президента Франции лидера партии Национальное объединение Марин Ле Пен и журналиста Эрика Земмура имело бы огромный электоральный смысл, однако на пути такого альянса находятся сами Ле Пен и Земмур, пишет обозреватель Клеа Кулькутт в статье, вышедшей 8 декабря в Politico.

Издание отмечает, что во время недавнего тура Ле Пен по восточным регионам страны один из ее последователей намекнул на целесообразность ее «брака» с Земмуром. И хотя Ле Пен вряд ли понравилась такая идея, подобный союзный стал бы тревожным фактором для других участников предстоящих в апреле выборов.

Вместе она и Земмур могли бы получить до трети электората. В противном случае, они могут поставить крест на электоральных надеждах друг друга. Во французской политической системе два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования, встречаются во втором туре. И Земмур, и Ле Пен рискуют разделить между собой голоса крайне правых избирателей и лишить друг друга шанса на победу.

Союз Ле Пен и Земмура в этот момент кажется очень маловероятным, не в последнюю очередь потому, что дуэт крайне правых, похоже, ненавидит друг друга. Но с политической точки зрения альянс имел бы смысл. Национальное объединение может похвастаться очень значительной поддержкой внутри рабочего класса, который чувствует себя обделенным глобализацией. Земмур привлекает богатых избирателей, которые хотят защитить национальное государство и семейные ценности от иммиграции.

Не далее как в 2018 году Ле Пен и Земмур обсуждали политический альянс в преддверии европейских выборов, и Ле Пен предлагал ему место в списке Национального объединения. Тогда переговоры провалились. Вероятность создания альянса давно была деликатной темой, которую тщательно обходили.

Сам Земмур указывал, что не стал бы с кем-то вставать и один ряд, но признал, что «нужен широкий союз, чтобы победить Макрона». По словам союзника и друга Земмура, договоренность может быть достигнута между двумя турами выборов. Politico отмечает, что основной преградой на пути создания такого альянса являются сами кандидаты. Так, и дня не проходит, как Земмур выступает с нападками на Ле Пен, которая отвечает ему взаимностью.