Ташкент, 8 декабря, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов заявил о необходимости вовлечения Афганистана в региональные интеграционные процессы. Об этом, как передает ИА REGNUM, он сообщил, выступая на конференции «Италия — Центральная Азия».

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

«Приоритетом должно оставаться более активное вовлечение Афганистана в региональные интеграционные процессы экономического характера, а также реализация в стране социально-экономических проектов», — сказал Камилов.

По его словам, ключевым вопросом является разработка постконфликтной стратегии в отношении Афганистана.

Камилов также призвал мировое сообщество принять меры для снятия санкций, разморозки международных активов Афганистана и помощи в восстановлении банковской системы страны.