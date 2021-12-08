Москва, , 10:59 — REGNUM В настоящее время в РФ не стоит ждать серьезного снижения цен на свинину. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал информацию о том, что в РФ в IV квартале 2021 года свинина подешевела — из-за падения спроса и роста производства.

Свинина Stuart Webster

«Рост российского производства свинины позволил практически отказаться от импорта в 2021 году. Россия всё активнее заявляет о себе на мировом рынке продовольствия. Прежде наша страна длительное время импортировала мясо — легко вспомнить «ножки Буша» — и только сейчас стала добиваться продовольственной безопасности и может отказываться от стимулирования импорта мяса и мясной продукции», — сказал Цыганов.

По его словам, к снижению оптовых цен привело уменьшение потребления свинины, но это конъюнктурный фактор.

«К концу года потребление мяса традиционно растет — предстоит покупка колбас и мясной продукции для новогоднего праздника и потребление на каникулах. Есть и общемировые тренды подорожания продовольствия, которые оказывают влияние на нашу страну. Учтем и потенциал экспорта российской свинины. Поэтому ожидать серьезного снижения цен на свинину не следует», — сказал экономист.

Напомним, как сообщалось ранее, есть информация, что цены на свинину опустились ниже уровня 2020 года.