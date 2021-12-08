Якутск, , 11:21 — REGNUM Тундра в Якутии не горела, и вообще не только в Российской Федерации возникают лесные пожары. Об этом заявил глава Якутии Айсен Николаев, комментируя слова президента США Джо Байдена о том, что в России горит тундра и наблюдаются проблемы с климатом, сказанные в ноябре на пресс-конференции в Глазго. Интервью с главой региона опубликовали РИА Новости.

Лесной пожар U.S. Department of Agriculture

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«Во-первых, он говорил, что тундра горит в России. Но хочу сказать, что в этом году в Якутии, несмотря на драматические пожары, тундра-то не горела — оставим это на совести тех, кто готовит речи для американского президента. Понятно, что он имел в виду большие пожары этого года на территории России», — отметил Айсен Николаев.

Он подчеркнул, что лесные пожары — это проблема не только Якутии и России. По словам главы республики, в США тоже сильно горели леса — в Калифорнии. Айсен Николаев считает, что проблему лесных пожаров необходимо решать усилиями всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство Якутии намерено работать над увеличением финансирования противопожарных мероприятия в лесах республики. По словам Айсена Николаева, дальнейшая борьба с лесными пожарами зависит от того, какие выводы будут сделаны из ситуации с лесными пожарами в 2021 году. Он надеется, что, в соответствии с обещаниями представителей федеральной власти, в следующем году финансирование противопожарных мероприятий в регионе увеличится в шесть раз — с 200 млн до 1,4 млрд рублей.