Тбилиси, 8 декабря, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, переведённый для лечения из тюрьмы в военный госпиталь в Гори, в очередной раз объявил, что отказывается от медицинской помощи в знак протеста. Об этом говорится в письме, обнародованном на его странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Я прекращаю всяческое медицинское лечение и не прекращу протест, пока решения Службы госинспектора не будут выполнены, не отменят т.н. дисциплинарные меры и не возобновят нормальный допуск посетителей», — написал экс-президент.

Он сообщил, что его якобы наказали за разбитое в тюремной больнице в ноябре медицинское оборудование, лишив телевизора и запретив визит посетителей. Также политик требует скорейшего исполнения решения Службы госинспектора, наложившего штраф на минюст республики и Специальной пенитенциарную службу.

На заявление Саакашвили отреагировала Специальная пенитенциарная служба. В ведомстве опровергли утверждения экс-президента, что его лишили телевизора и не дают встречаться с посетителями.

Стоит отметить, что 7 декабря с журналистами в Гори общался член основанной Саакашвили партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Леван Хабеишвили. Он рассказал, что навестил бывшего грузинского лидера. По словам Хабеишвили, экс-президент следит за ситуацией в стране по телевизору.