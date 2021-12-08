Чита, , 10:57 — REGNUM Из 89 миллиардов рублей, которые, согласно распоряжению главы российского правительства Михаила Мишустина, будут направлены регионам на поддержку системы здравоохранения, Забайкальский край получит 1,3 миллиарда рублей. Об этом сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

В больнице Mil.ru

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По словам премьер-министра, крайне важно обеспечить устойчивость региональных систем здравоохранения для того, чтобы медицинские учреждения могли стабильно работать при любом развитии ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Средства пойдут прежде всего на лечение пациентов с COVID-19. Для людей такая помощь останется бесплатной и дальше будет предоставляться по полису ОМС во всех регионах страны», — пояснил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 7 декабря.

Дополнительное финансирование позволит бороться с распространением коронавируса, не сокращая расходов на плановую медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается напряжённой: на 8 декабря 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 90 553 (+309 за минувшие сутки).

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