Эдмонтон, Канада, , 10:54 — REGNUM «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

«Миннесота Уайлд» Sarah Connors

В составе «Миннесоты» шайбы забросили форварды Йоэль Эрикссон Эк, Маркус Фолиньо, Виктор Раск, а также российский защитник Дмитрий Куликов, отличившийся после передачи Кирилла Капризова.

В составе «Эдмонтона» точным броском отметился нападающий Ессе Пульюярви.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 37 очков. «Эдмонтон» идёт на четвёртом месте в Западной конференции с 32 очками.

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