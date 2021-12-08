Париж, , 10:54 — REGNUM К началу января 2022 года почти 15 миллионов жителей Франции пройдут ревакцинацию от коронавируса, сообщает BFM TV.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным министерства здравоохранения Франции, рекорд был побит, когда за один день ревакцинацию прошли 687 000 жителей.

На сегодняшний день во Франции насчитывается 20 миллионов доз вакцины Moderna и 6 миллионов доз вакцины Pfizer.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции выявили 59 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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