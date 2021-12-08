Абдулино, Оренбургская область, , 10:53 — REGNUM В Абдулинском городском округе Оренбургской области под запрет попала закупка автомобиля «УАЗ — Патриот люкс премиум» для нужд муниципального образования. Об этом сообщает областная прокуратура.

УАЗ «Патриот» Uaz.ru

Надзорное ведомство в судебном порядке потребовала аннулировать состоявшийся аукцион. Чиновники решили купить машину за 1,3 млн рублей. С автосалоном уже был заключен муниципальный контракт.

В ходе прокурорской проверки был установлено, что в аукционной документации техтребования к транспортному средству подходили для конкретной марки и модели автомобиля. При этом отсутствовало обоснование необходимости приобретения данной марки автомобиля в комплектации «Премиум люкс», что на 450 тыс. дороже аналогичного автомобиля в стандартной комплектации.

«Данные обстоятельства указывали на неэффективное использование бюджетных средств», — отметили в прокуратуре Оренбургской области.

Суд признал требования ведомства справедливыми и удовлетворил их. Сделка аннулирована. Апелляционная жалоба чиновников оставлена без удовлетворения.