Сеул, , 10:52 — REGNUM Южнокорейский сериал «Игра в кальмара» от Netflix выдвинут на американскую кинопремию «Выбор критиков» (Critics' Choice Movie Awards), присуждаемую Ассоциацией кинокритиков вещательных компаний, сообщает Yonhap News.

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Согласно опубликованным данным, сериал режиссёра Хван Дон Хёка претендует на награды в трех номинациях:"Лучший драматический сериал», «Лучший сериал на иностранном языке» и «Лучшая мужская роль».

Известно, что в текущем году «Игра в кальмара» стал единственным сериалом из стран Азии, номинированным на премию «Выбор критиков».

Церемония награждения победителей состоится 9 января 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, сериал «Игра в кальмара» стал победителем независимой кинопремии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)».

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