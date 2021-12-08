Иркутск, , 10:50 — REGNUM Иркутские учёные бьют тревогу: пока власти региона собираются увеличить число туристов, прибывающих, главным образом на Байкал, священное озеро и прибрежные земли уже не справляются с антропогенной нагрузкой.

Священный Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

«Антропогенное воздействие существенно везде. Оно влияет и на почвообразующие породы, которые, кроме того, в некоторых районах имеют естественные повышенные фоновые концентрации тяжелых металлов, воздействуя на воды Байкала. Также в Приольхонье встречаются участки с повышенным радиационным фоном», — сообщает газета «Областная» со ссылкой на слова заведующей лабораторией геохимии ландшафтов и географии почв Института географии им. В.Б.Сочавы СО РАН, доцента ИГУ Ирины Белозерцевой.

Она также отметила, что около Байкала хаотично развивается дорожная сеть, которая влияет на почвы. Более-менее чисто в Бугульдейке, но в Листвянке, Большом Голоустном состояние почв плачевно. На севере Байкала (Северобайкальск, Нижнеангарск), где развит рыболовный туризм, вдоль побережья идет железная дорога и множество СНТ, в почве выявляют в повышенных содержаниях тяжелые металлы, нефтепродукты, токсичные микроорганизмы фекального происхождения. Много фекальных микроорганизмов и в почвах поселка Листвянка.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года жители острова Ольхон на традиционной прямой линии пожаловались президенту, что несколько лет назад в России существенно ужесточили природоохранное законодательство и водоохранная зона Байкала теперь распространяется на десятки километров вглубь. Также прозвучала жалоба на плохую дорогу от парома до Хужира. Между тем учёные и общественники говорят, что обращение насчёт дороги под видом «жителей Ольхона» пролоббировали владельцы незаконных туристических объектов.

Читайте также: Учёный ужаснулся строительству «байкальского» асфальтобетонного завода

В рамках Стратегии социально-экономического развития Иркутской области поставлена цель увеличить туристско-экскурсионный поток в Иркутскую область на 80% — до 3,1 миллиона человек.

Читайте также: Приангарье собирается привлечь на Байкал вдвое больше туристов