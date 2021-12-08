Ярославль, , 11:46 — REGNUM Новая глава департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Оксана Пиклун заявила, что достойна назначения на эту должность. Об этом она сказала, отвечая на вопросы депутатов Ярославской областной думы на заседании комитета по здравоохранению 8 декабря.

Оксана Пиклун Yarregion.ru

«Ваше назначение для нас было удивительным. Вы не боитесь браться за такую работу? Одна из самых ответственных сфер. Там за последние 5−6 лет сменилось несколько руководителей. Предыдущий отработал всего 10 месяцев, имел опыт работы, был высококвалифицированным. Но врио губернатора счел его непрофессиональным. Вы не знаете ни людей, ни работы. Начали с кадров. Там практически никого не осталось. Саитгареев убрал всех, вы продолжили. Откуда такая уверенность?», — спросила депутат от «Справедливой России» Ольга Секачева.

В ответ Оксана Пиклун перечислила свои достижения на поприще медицины.

«Я считаю, что выбор меня в данном направлении как руководителя департамента правильный. Я справлюсь. Опыт у меня есть на земле. На Ярославской области я нахожусь 4 года, около 5 лет. То, что я не знаю сферу здравоохранения Ярославской области, я считаю, такое мнение ошибочно. Я сумела поставить процесс как руководитель в ЦРБ. Не нужно смотреть, что небольшая больница, прикрепленного населения 25 тысяч. Тем не менее мне удалось полностью наполнить кадровое звено нашего здравоохранения и молодыми специалистами в том числе, расширить профили наших специалистов, у нас абсолютно, начиная от терапевта, до онколога, уролога, эндокринолога, все специализации, наполнить полностью стационарное звено врачами, довести дорожную карту, она даже выше, чем по указу президента, исполнить все показатели, которые требует от нас департамента здравоохранения. У меня есть конкретные результаты, благодаря которым я достойна данной должности и я смогу масштабировать и тиражировать это на территории Ярославской области», — сказала Оксана Пиклун.

Секачёва продолжила сомневаться, сказав, что «здравоохранение — не армия, туда не призовешь солдат, которые будут маршировать». Пиклун продолжала рассказывать о своих успехах.

«У меня достаточно образований, вы о них осведомлены. У меня есть финансовое образование, экономическое, образование управленца, менеджмент здравоохранения. В июне я защищаю магистерскую по юриспруденции «административное финансовое право». У меня достаточно образования, достаточно опыта, чтобы возглавить департамент здравоохранения и показать свои результаты уже в ближайшее время», — ответила Оксана Пиклун.

Также депутаты поинтересовались вопросом начисления повышенных премий, которые якобы Пиклун назначала сама себе во время работы и.о. главврача Гаврилов-Ямской центральной районной больницы. Об этом писали ярославские СМИ. Директор департамента назвала такие публикации «сплетнями».

"Хотелось бы мне получить от вас конструктивный вопрос. Конкретный вопрос. В СМИ я различные сплетни… Это недостоверная информация. Ранее была проверка счётной палаты, проверка прокуратуры, как областной, так и районной прокуратуры. Данные не подтвердились», — сказала Оксана Пиклун.

Новую главу департамента поддержали депутаты от «Единой России». Так Николай Александрычев посоветовал коллегам «не читать советских газет», а Юрий Филимендиков призвал смотреть на будущие дела директора, а не на публикации в СМИ.

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