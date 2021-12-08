Варшава, , 10:48 — REGNUM В Польше около границы с Белоруссией было найдено тело нелегального мигранта, предположительно, из Нигерии. Об этом 8 декабря сообщил пресс-секретарь полиции Подляского воеводства страны Томаш Крупа, его слова приводит Польское агентство печати.

Тело Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тело было обнаружено солдатами в 9 км от польско-белорусской границы», — сказал он.

Также уточняется, что у погибшего были при себе рюкзак и паспорт гражданина Нигерии. В настоящее время ведется выяснение причин гибели мигранта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из аэропорта Минска в Дамаск вылетел пассажирский самолет Airbus A320 сирийской авиакомпании Cham Wings с мигрантами на борту.