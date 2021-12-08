Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Петербургский морской порт «Бронка» на южном побережье Финского залива теперь контролируется государством в лице Федерального агентства по управлению госимуществом. Информация о смене владельца появилась на сервисе «Спарк».

ММПК «Бронка» Port-bronka.ru

Порт «Бронка» принадлежит компании ООО «Феникс». Поскольку компания теперь находится под управлением Федерального агентства, то ее актив, порт «Бронка», также под контролем государственной структуры. До начала декабря 2021 года ООО «Феникс» принадлежало другим компаниям: ООО «Центрфинанс» и ООО «Высота».

Вопрос о передаче порта государству был решен еще летом текущего года, когда Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск генпрокуратуры России к лицам, которые ранее владели портом. Суд объявил, что активы «Бронки» полностью национализируются.

Ответчиками по этому делу выступали сразу несколько лиц. Это уже ранее упомянутые компании, а также генеральный директор компании «Стройфасад» Станислав Кюнер, экс-руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов и экс-глава ГК «Форум» Дмитрий Михальченко. Все трое были осуждены по делу о хищении средств.

На сегодняшний день представители компаний никак не прокомментировали переход порта под управление государства

Порт Бронка — единственный глубоководный порт Санкт-Петербурга, способный принимать суда длиной до 347 метров, шириной до 50 метров и осадкой до 13 метров. Порт специализируется на перевалке контейнеров, накатных и генеральных грузов. Введен в эксплуатацию 15 декабря 2015 года.