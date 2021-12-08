Москва, , 10:47 — REGNUM Обеспечить инвалидов на колясках с электроприводом местами постоянной электрической подзарядки предложила депутат Госдумы Екатерина Стенякина («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

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Парламентарий направила письмо с соответствующим предложением в адрес главы Минпромторга Дениса Мантурова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина.

Стенякина предложила Минпромторгу внести изменения в приказ ведомства от 18 декабря 2015 года №4146 и СП 5 913 330.2020 «СНиП 35−01−2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

«На мой взгляд, такие поправки помогут хоть как-то изменить ситуацию к лучшему на данном этапе. А в дальнейшем, безусловно, необходимо вносить соответствующие изменения в федеральные законодательные акты», — сказала она.