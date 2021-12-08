Испания, 8 декабря, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Женская сборная России по гандболу одержала победу над командой Сербии в матче заключительного тура предварительного этапа чемпионата мира — 2021. Встреча завершилась со счётом 32:22.

(сс) JeppeSmedNielsen Гандбол

В составе российской команды самой результативной стала Юлия Манагарова, забившая семь голов. Четыре раза отличилась Антонина Скоробогатченко.

Ранее российские гандболистки разгромили команду Камеруна со счётом 40:18 и обыграли Польшу — 26:23.

Сборная России с четырьмя бонусными очками вышла в основной раунд чемпионата мира, где сыграет с командами Словении, Черногории и Франции.