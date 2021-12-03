Петропавловск-Камчатский, 3 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. На Камчатке в селе Лесная, где в школе в одном из классов было обнаружено нарушение конструкции здания — покосилась балка и частично обсыпалась штукатурка, все школьники переведены на консультационное обучение. Как рассказала в ходе встречи с представителями прокуратуры, администрации Тигильского района и жителями села, министр образования края Александра Короткова, правительство Камчатки держит на пристальном контроле процесс обучения детей. Все школьники обеспечены горячим питанием.

Алексей Иванов ИА REGNUM Правительство Камчатского края

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В настоящее время все школьники переведены на очно-заочный формат обучения. Ученики получают консультации педагогов, для этого выделены специальные места в учреждениях на территории села, и самостоятельно выполняют домашние задания.

«Из бюджета региона выделены средства в размере 3,4 миллиона рублей, чтобы оборудовать классы для занятий в других учреждениях. Сейчас до села невозможно добраться морским или наземным транспортом. Как только будет открыт автозимник, туда будут направлены специалисты для обследования здания школы для принятия дальнейших решений. Сегодня ситуация находится под нашим пристальным контролем», — рассказала Александра Короткова.

Как сообщало ИА REGNUM, в школе села Лесная в Тигильском районе Камчатки 24 ноября в одном из классов было обнаружено нарушение конструкции здания. Оперативно было принято решение вывести из учреждения учеников и персонал. Школьный процесс будет продолжен в дистанционном формате, пока проблему не решат.